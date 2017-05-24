Жительница Благовещенска на Новый Год получила в подарок квартиру

Удача женщины из Благовещенска помогла ей выиграть квартиру.

Поистине Новый Год время волшебства и сюрпризов. В конкурсе Квартира без очереди от ТД Столото, который проходил в Москве, принимали участие более 25 тысяч человек, из них генератор выбирал шесть участников финала и именно жительница Благовещенска смогла открыть заветную ячейку номер 8, в которой находились ключи от квартиры. Конкурс проходил в Москве, куда ее пригласили организаторы.

По условиям лотереи, минимальный приз насчитывает 3 млн рублей. Призовой фонд – 50% с каждого приобретенного билета. За победителем стоит выбор, как забрать приз, в денежном эквиваленте или же в вещественном. Победительница лотереи поздравила всех с Новым Годом и пожелала побед каждому.