Амурскую школьницу пригласили в Париж моделью

Школьницу из Благовещенска пригласили сотрудничать в российское модельное агентство Avant Models, и в парижское агентство Allez. Фотографии юной Вероники Сафроненко представители агентства заметили в социальных сетях на ее страничке в Instagram.

Девушка поделилась, что впервые она пришла на профессиональную фотоссесию в 15 лет, туда ее привела мама. Она признается, что ей не очень понравилось. Вероника чувствовала себя скованно и неловко, но позже вошла во вкус.

Сейчас девушка фотографируется минимум раз в неделю, и бывает такое, что несколько раз на день. Девушку часто приглашают на съемки местные фотографы, но с недавних пор стали московские и заграничные.

Однако сейчас школьница отказалась от сотрудничества с ними. Вероника Сафроненко поясняет, главная цель, это окончить школу, и поступить в институт, и поэтому она не может надолго покинуть родной город, да и родители против.

В будущем девушка планирует совместить учебу и модельный бизнес. Вероника делает ставки на зарубежное агентство.