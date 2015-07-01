Певица Руслана назвала украинцев выходцами из шумерской цивилизации

В программе новостного телеканала певица Руслана заявила, что украинцы – потомки шумеров, народа, который населял Южную Месопотамию. По словам Русланы, украинцы достоянием истории и культуры могут соревноваться с египтянами.

Известная украинская певица Руслана всегда активно заявляет о своей патриотической позиции и не скрывает желание славить Украину. В своем новом интервью она высказалась об украинцах и заявила, что достояние народа Украины может соревноваться с исторической ценностью Египта.

По словам Русланы, украинцы имеют корни скифских, сарматских, трипольских и шумерских народов. Певица отметила, что народ Украины имеет большое культурное и историческое достояние. Руслана заявила о величии украинцев и о способности жителей ее родной страны «каждый день соревноваться с Египтом по достоянию».

Также Руслана отметила, что Украина – глубокая и аутентичная страна, которая может проявить себя и свое наследие. Певица прокомментировала свое недавнее заявление о необходимости украинцев «снимать шаровары». Руслана пояснила, что хотела сказать о важности сохранения этнической памяти украинцев. По мнению певицы, сейчас в Украине навязывают не те песни и не те ценности.