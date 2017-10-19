Александр Абдулов помогал детям Астрахани

3 января 2018 года исполнилось 10 лет со дня ухода из жизни Алекандра Абдулова. За всю свою жизнь он помог очень многим и ни разу никому не отказал. Детям из перинатального центра он покупал дорогостоящее оборудование и лекарства. Только себя он спасти не смог.

Александр Абдулов очень известный и любимый актер советского кино и постсоветского пространства. Количество сыгранного насчитывает более 100 ролей. Из самых известных это Чародеи, Самая обаятельная и привлекательная, Обыкновенное чудо и многие другие. Но болезнь не щадит никого и 3 января 2008 года, с диагнозом рак легких, ушел из жизни великий артист.

За всю жизнь он много времени и средств посвятил благотворительности. Не смог отказать и в просьбе своего товарища из Астрахани. Так, благодаря Абдулову, в перинатальный центр для маленьких деток были закуплены нужные лекарства и дорогостоящее медицинское оборудование.