Количество электричек с Wi-Fi возрастет в Москве

Свыше 90 поездов ЦППК в начале нового года будут оснащены Wi-Fi. Сообщается на официальном городском сайте Москвы.

В пресс-центре пассажирской компании поделились намерениями по увеличению числа электричек, оборудованных абсолютно бесплатным доступом в глобальную сеть.

Согласно собранной аналитической информации, за прошлый год доступом к Wi-Fi в электропоездах предпочли воспользоваться до миллиона уникальных пользователей, а клиенты Центральной пригородной пассажирской компании подключились более трех миллионов раз.

В связи с ростом необходимости оснащения электричек доступом в интернет, руководство намерено увеличить количество таких поездов на 25 единиц.

«Wi-Fi уже к окончанию текущего месяца появится более, чем в 20 поездах: 23 ЭП2Д купленных в течении 2018 года и 2 поездах «Иволга», курсирующих по маршруту Москва-Новопеределкино-Москва»,- рассказали на предприятии.