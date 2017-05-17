Барнаулец устроил для сына веселую ночь на закрытых аттракционах ТЦ

В Сети уже обнародованы снимки с видеокамер, где папа с сыном веселятся на аттракционах в закрытом ТРЦ в Барнауле.

Перед закрытием торгово-развлекательного центра «Пионер» в Барнауле папа с сыном спрятались в игровой комнате. Уже проведя самых последних посетителей, они вдоволь начали наслаждаться ночными аттракционами ТРЦ.

Никаких обвинений руководство им не предъявляло, единственный урон, это съеденный заранее приготовленный новогодний подарок. Как считают пользователи сети, которые уже могут понаблюдать за всеми проделками родителя и его чада, это был новогодний подарок ребенку. Хотя многие возмущены, чему папа смог научить сына.