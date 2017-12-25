В Волгограде пройдет конкурс на самые креативные сани

В Волгограде в Комсомольском саду состоится второй по счету фестиваль «Чудо-сани-2018». Зрителям предстоит выбрать самые креативные сани.

4 февраля в Комсомольском саду Волгограде состоится фестиваль «Чудо-сани-2018», во время которого командам предстоит презентовать свои творения - эксклюзивные новогодние сани, созданные собственноручно. Вслед за этим составам экипажей нужно будет соревноваться на скорость.

Начало фестиваля назначено на 12:00. Победителей будут выбирать в номинациях «Самые быстрые сани», «Самая яркая презентация саней», «Самые оригинальные сани», «Самые вместительные сани» и «Чудо-сани-2018».

Кроме того, в этот день жителей и гостей города ожидает интерактивно-развлекательная программа и фотозона с воспитанниками питомника «Снежный ангел».