Орловцам предложили избавиться от нечистой силы

Жителям Орла предложили избавиться от нечистой силы. В Ахтырский кафедральный собор Орла привезли святыни Ташкентской епархии. Мощи святых Киприана и Иустины привезли для молитв с целью избавления от нечистой силы.

Орловцам выпала возможность помолится возле мощей святителя Луки Крымского и святых Киприана и Иустины с частицами их мощей.

Согласно истории происхождения святости Киприана и Устинии, они активно боролись с нечистой силой. Если искренне попросить защиты от злых духов и колдунов, то они смогут защитить. У Луки Крымского принято просить укрепления веры.

Администрация епархии информирует, что до 5 января можно помолиться в этом храме. Известно, что в городе большой ажиотаж вокруг мощей святых, поскольку в наше время люди все больше становятся отделенными от церкви и начинают верить в колдовство и магию.