Зарубежный сайт раскрыл имена потенциальных смертников в 2018 году

Зарубежный сайт The DeathList преждевременно «похоронил» Джорджа Буша-старшего. Помимо американского политика, в списке оказались и другие знаменитости, которые могут умереть в 2018 году.

Воспользовавшись, хоть и сомнительным, но все же успехом в 2017 году, сайт The DeathList продолжил свою практику предсказаний смертной участи знаменитостям по всему миру. Так, в прошедшем году зарубежный сайт попал в точку с Хью Хефнером, а на этот раз замахнулся даже на Джорджа Буша-старшего.

Таким образом, список потенциальных смертников в 2018 году уже составлен. Возглавляет его никто иной как бывший президент США, Джордж Буш-старший. Впрочем, портал The DeathList не стал рисковать и выдвинул кандидатуры наиболее возрастных известных личностей. Среди них оказался актер Кирк Дуглас, которому сейчас уже 102 года.

С таким успехом, он мог бы покинуть нас еще в 2017 году. Это только лишний раз доказывает, что заключения сайта The DeathList могут быть «пророческими» исключительно в случае трагического совпадения.