Житель Самары сделал предложение девушке в усадьбе Деда Мороза. Сказочная резиденция расположена в эти дни на главной площади города.

Новогодние каникулы дарят для разных людей важные впечатления и способны полностью изменить ход жизни. Так решил поступить романтик из Самары, который не постеснялся показать свои любовные чувства всем собравшимся в усадьбе Деда Мороза в городе на Волге.

Молодой человек пришел на праздничное мероприятие со своей девушкой, а ушел уже с невестой. Самарец сделал возлюбленной предложение руки и сердца, от которого она была в восторге и просто не могла сказать «нет».

Признание в любви горожане записали на свои мобильные устройства и выложили в Сеть. Радостное видео прокомментировали другие пользователи и выразили надежду, что молодые люди скоро удачно сыграют свадьбу.

Отмечается, что усадьба Деда Мороза, открытая на период новогодних праздников на площади Куйбышева в Самаре, проработает до 8 января.