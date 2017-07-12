В Петербурге прошел крестный ход трезвости

В Санкт-Петербурге прошел крестный ход трезвости. В мероприятии православных активистов приняли участие около 300 человек.

Статистика смертности среди жителей России из-за употребления некачественного спиртного или при чрезмерном количестве остается неутешительной. Только на территории Северной столицы России каждый Новый год гибнет от «зеленого змия» тридцать человек. С этим фактом не могут смириться активисты от православия, которые организовали в первых числах января специальный крестный ход, направленный на профилактику борьбы с пагубной привычкой.

«Трезвенники» в количестве трехсот человек прошли по центру Санкт-Петербурга. Они держали в руках икону под названием «Неупиваемая чаша». В таком составе они дошли до стен Свято-Троицкого собора города, а затем мирно разошлись.