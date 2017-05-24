В Великобритании выпустят марки с героями «Игры престолов»

В Великобритании выпустят марки с героями популярного сериала «Игры престолов». Наборы поступят в продажу уже в январе 2018 года.

Британская почта намерена сделать сюрприз для многочисленных любителей популярного во многих странах мира телевизионного сериала «Игры престолов». Совсем скоро появится возможность приобрести коллекцию почтовых марок, на которых будут изображены главные действующие лица фильма, сказочные существа и, конечно же, сам железный трон.

Сообщается, что выпуск марок не будет массовым явлением и первая партия должна состоять лишь из полутора тысяч штук марок. Известна и цена подарочного эксклюзивного набора марок. Комплект из двух марок можно будет получить за полтора американских доллара, а стоимость полного комплекта, включающего десять изображений героев, во главе с Дайнерис составит почти сто фунтов стерлингов. Это примерно 135 долларов США. Наборы появятся в продаже в январе текущего года.