На катке ВДНХ пройдет рождественский бал

Костюмированный бал проведут седьмого января 2018 года на столичном катке на ВДНХ. Каждый посетитель сможет стать участником костюмированного шоу, и станцевать на льду вальс, польку и другие танцы.

Костюмированный бал позволит жителям и гостям Москвы побывать в атмосфере Золотого Века. Прямо на катке будет расположен красочный город в стиле старых открыток.

Около павильонов проката коньки будут выдавать лакеи в ливреях. Они же каждому посетителю выдадут бархатные маски. Смельчаки смогут явиться на бал в своем наряде, пышном платье в старинном стиле или затейливой шляпке.

Представители бала пообещали посетителям массу положительных эмоций и сюпризов. Приглашены даже те, кто не умеет танцевать вальс на коньках.

На балу будут присутсвовать профессиональные танцоры. Вальс будет начинаться каждый час и каждую пару будет сопровождать живая скрипка. Для новичков обещают давать специальные уроки.

Учитель будет учить новичков в наряде XIX века. Он научит гостей как на льду выполнить простой па и проведет мастер-класс по вальсу, танго и другим танцам. Также праздник не обойдется без Деда Мороза и Снегурочки. Они также будут вручать посетителям различные подарки.