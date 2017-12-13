МВД и «Сбербанк» вместе намерены бороться с хакерами. Для этого структуры создали совместную рабочую группу.

В России пытаются вывести борьбу с киберпреступлениями на новый эффективный уровень. Для этого кооперируются крупные учреждения и структуры. Так, сегодня стало известно, что между МВД и «Сбербанком» налажен хороший диалог, согласно которому будет производиться обмен информацией и осуществляться поиск предполагаемых преступников в сфере кибербезопасности страны.

В финансовом учреждении уже отметили, что ранее установили неплохой контакт со специальным отделом ФСБ, теперь правоохранительные органы России также должны сыграть существенную роль в борьбе с киберпреступлениями, число которых в последнее время многократно увеличилось, а эффективные способы борьбы еще не придуманы.

Ранее сообщалось, что Сбербанк рассказал, как уберечься от мошенников, которые выдают себя за представителей банка.