«Охотный ряд» стала самой посещаемой станцией метро в Новый год. Московскую подземку посещали огромное количество человек.

Метрополитен российской столицы сообщил цифры по посещаемости скоростного внеуличного транспорта в новогоднюю ночь. Так, согласно предоставленной статистике, больше всего народа воспользовалось в Новый год станцией «Охотный ряд», что рядом с Красной площадью Москвы. Ее посетили более ста тысяч пассажиров.

В числе лидеров также оказались еще несколько центральных станций метро. Они располагаются в местах массовых гуляний, которые происходили в новогоднюю ночь. Популярностью также пользовались платформы станций «Пушкинская» и «Площадь революции». Достаточно много москвичей смогли прокатиться по новому перегону на севере города, что в столичном районе Ховрино.

Примечательно, что в полночь составы поездов московской подземки не пустовали. В них встретили Новый год почти сорок тысяч человек.