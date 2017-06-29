Житель Воронежа в январе собрал ведро грибов. Итогами своей тихой охоты мужчина поделился во всемирной паутине.

Один из жителей столицы российского Черноземья рассказал, что в местных лесах творятся настоящие чудеса. Сразу после встречи Нового года мужчина отправился за город, чтобы попытаться отыскать хоть один гриб, так как погода в последние недели стояла совсем не зимняя.

На удивление удалось обнаружить целую россыпь различных грибов. Их он с трудом смог уместить в небольшом ведерке. В качестве доказательства удачной тихой охоты в лесах Воронежской области местный житель предоставил ряд фотоснимков прямо с места событий. Все фотоматериалы он опубликовал на страницах социальных сетей. Пользователи от такого урожая остались довольны.

Эксперты говорят, что массовый рост грибов стал возможным из-за аномально теплой погоды в регионе. Обычно подобные температуры наблюдаются в сентябре-октябре, однако сейчас на дворе начало января.