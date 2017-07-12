Воронежцев пригласили на бесплатный показ зимних мультфильмов

Жителей и гостей города Воронежа пригласилии на просмотр 10 мультсериалов авторской анимации сегодня. В три часа дня в книжном клубе "Петровский" жители могут посмотреть мультсериалы, котрые были показанны на 21 Суздальском фестивале.

Представители мероприятия сообщили, что вход бесплатный. Все показанные мультфильмы будут на новогоднюю, зимнюю, связанную с волшебством тему.

Горожане смогут увидеть произведения нескольких авторов, котрые отличаются между собой по стилю подхода и создания. Длительность сеанса будет длиться около 1,5 часа.

Рекомендовано для детей от шести лет. Эти мультфильмы были сделаны за последние семь лет на разных российских студиях.

Показ будет включать в себя как новейшие анимационные фильмы, так и уже полюбившиеся маленьким зрителям истории.