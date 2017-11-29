В Чите при соборе откроют самую высокую горку изо льда

В Чите собираются открыть высокую горку изо льда, сравниться с которой не сможет ни одна, что когда-либо существовала в городе. Об этом 3 января сообщил СМИ представитель Забайкальской митрополии. Аттракцион расположится в пределах территории Казанского кафедрального собора.

Митрополит Дмитрий, который заведует Читинским и Петровск-Забайкальским районами через своего представителя сообщает о планах на открытие ледовой горки на территории собора. Он сообщает, что возведение аттракциона спонсирует компания местного предпринимателя Сергея Янчукова «Мангазея золото». Гендиректор предоставляет средства для открытия самой большой и красивой горки в городе.

Сообщается, что открытие аттракциона приурочено к празднику Рождества и пройдет 7 января, уже в это воскресенье. За вход на мероприятие платить не придется. Также на нем будут раздавать праздничное угощение. Приходить кататься можно будет каждый день, горку расположат на северной стороне собора.