Молодежка ОНФ соревновалась в "батле снеговиков"

"Батл снеговиков" проводится во многих городах страны. Цель акции - вернуть детей в реальную жизнь из виртуального мира путем организации творчексих конкурсов и время провождения на свежем воздухе.

Владимирская область тоже приняла активное участие в акции. Представителями "Батла" стала команда "Малодежка ОНФ", участиками которой стали ученики-лицея номер один.

Ребятам предложили принять участие в соревнованиях друг с другом в лепке из снега новогоднего персонажа. Об этом поделился представитель команды "Молодежки ОНФ" Дмитрий Жученко.

"Батл снеговиков" был проведен на поле школьного стадиона. Ученики разделились на несколько команд и приступили к лепке.

Погодные условия внесли свои корективы, из-за мороза снег не лепился и плохо скатывался, шары никак не хотели формироваться. Но ребята проявили терпеливость и настойчивость. Веселые снеговики вышли креативной формы.

После уличной части ученики перешли в фойе лицея, где была представлена выставка различных фигурок снеговиков, которые были изготовлены из различных материалов: бумаги, ниток, тканей и стекла. С помощью таких проектов молодежь отвлекается от гаджетов и проявляет свои творческие способности.