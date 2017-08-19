Подросткам Волгоградской области рассказали, где провести каникулы

В Волгоградской области проводятся акции с целью донести до подростков, чем они могут занять себя на новогодних каникулах. Всем желающим предоставляют листовки, где говорится о предстоящих интерактивных программах, мастер-классах и кружках.

В Волгоградской области проводятся работы, которые направлены на предотвращение опасных ситуаций в неблагополучных семьях. Для этого в Красноармейском районе раздавали листовки. Акция проходила в нескольких гипермаркетах, где обычно собирается много детей. В мероприятиях, на которые приглашали ребят, будут присутствовать специалисты из органов опеки и попечительства.

Как оказалось, по региону зафиксировано более двух с половиной тысяч семей, у которых есть явные проблемы и которые нуждаются в поддержке вышеуказанных органов. По всему региону постоянно находятся дети, чьи родители не следят за ними. Некоторых детей пришлось насильно забирать у опекунов, так как те не выполняли свои обязанности надлежащим образом. Таким образом, в области постоянно осуществляется надзор за такими семьями.