В Москве установят новые светофоры по 60 адресам в 2018 году. Такие данные озвучили в городской администрации.

Московские власти поделились с журналистами итогами прошлого года в части организации дорожного движения в мегаполисе. Сообщается, что за прошлый год на смену старым светофорам пришли почти 60 новых участков, где установлены современные устройства по регулированию дорожной ситуации на улицах Москвы.

В этом году работа будет продолжена в прежнем режиме и финансировании. За 2018 год в российской столице сменятся светофоры в 60 уголках города. Все адреса, где произойдут качественные изменения, опубликованы на официальном ресурсе столичной администрации.

Отмечается, что всего в Москве в настоящее время существует около двух с половиной тысяч светофорных объектов, на которых установлено 40 тысяч устройств. Помимо этого система регулирования движения города состоит из развитой сети камер видеофиксации нарушений и электронных табло.