21 января вологжане могут сдать на переработку свои новогодние елки

Необычная акция будет проведена в "Вологодской слободе". Ровно в полдень по местному времени будет открыт прием новогодних деревьев, которые в специальном станке будут переработаны в древесную щепу.

Позже полученные щепки будут отвезены в местные зоопарки Вологды, где и будут использованы как подстилка для животных. Те жетели, кто привезет свою елку, получат приграсительный билет в контактный зоопарк.

Отмечеться, что благодаря эту способу в текущем году в городе воплотится в реальность социальный проект, который имеет название "Дельный круговорот". Его создателем выступила студентка ВоГУ Дарья Улитина. Задумку девушка представила в рамках "Городского конкурса социального проектирования", эксперты одобрили проект.