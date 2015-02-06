В России заработала телемедицина

Законодательный проект касающийся телемедицины набрал полной силы сначала нового года. Теперь у врачей появится возможность дистанционного приема своих пациентов, т.е. общаться с больными при помощи телефона либо интернета.

Пользоваться подобными технологиями медики смогут как в случае необходимости оказания первой помощи, так и при специализированной.

При помощи подобной медицины врачи будут иметь возможность общения не только с больными гражданами, но и со своими коллегами. Правда, возможность использования подобных новшеств появится у тех поликлиник, которые смогут получить необходимые разрешения для подобной работы. Данный момент касается и самих врачей. В пределах программы телемедицины возможность использования данной услуги будет бесплатной, а также за счет Федерального фонда медстрахования.