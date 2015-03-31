Пёсья местность: Как жители Белгорода увековечили собак в топонимах и бронзе

В области Белогорода много "Собачих" районов. В основном такой эпитет был синонимом высел, окраины. Поэтому в основном названия запомнили люди старшего поколения.

В Белгороде около базара "Салют" расположен район, который в народе прозвали Собачий хутор. Такое название ему дали за то, что добираться туда не удобно.

В Чернянке также находится свой Собачий хутор, который присутсвует даже в "Яндекс.Карте".

В Губкине есть такой район как Собачевка. Расположен он не на окраине, а около центральной части города. На сегодняшний день это огромный частный сектор. Собачевкой этот район звали давно, там была одна деревенька и было в ней много собак.

В Белгородском районе было село Кобелевка. Поэтому в области было установлено множество скульптурных композиций, частью которых стали именно собаки. Самый популярный памятник установлен в Белгороде. Он посвящен капитану полиции Федору Хихлушке и его сотруднику немецкой овчарке Лире.

Скульптура была установлена в 2010 году автором которой стал Олег Киевский. Неподалеку расположена еще одна скульптура "Краевед" на аллее центрального парка. Мужчина сидит на скамейке с дневником наблюдений в руках, а рядом с ним собаченка стоит на задних лапах и с любопытсвом смотрит на хозяина. Еще один пес запечетлаен на памятнике "Дружба", который расположен возле БГТУ им. Шухова.