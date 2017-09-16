Волгоградские кинологи поздравили горожан с Новым годом

В преддверии новогодних праздников работники ГУ МВД России по Волгоградской области выложили в Сеть видеоролик с приятными поздравлениями для местных жителей.

Как рассказывают местные СМИ, главными актерами небольшого ролика стали кинологи из Волгограда и их четвероногие «коллеги». В преддверии наступающего года Желтой Собаки сотрудники полиции искренне пожелали своим землякам мира, крепкого здоровья и надежных товарищей.

Что касается пушистых друзей, то на видео они в полной мере смогли продемонстрировать не только свою физическую подготовку, но и умение искренне радоваться пушистому снегу, маленьким игрушкам и конечно же своим друзьям.