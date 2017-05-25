В Брянске испугались новых купюр в 200 и 2000 рублей. Во многих торговых точках их не принимают.

Продавцы Брянской области оказались не готовы к тому, что скоро придется иметь дело с купюрами нового образца и номинала. Впервые банковские билеты на 200 и 2000 рублей появились в обороте у граждан в конце прошлого года, но до сих пор многие жители региона не могут привыкнуть к их существованию.

Многие даже отказываются их принимать, так как опасаются, что их могут подделать, поскольку большого опыта обращения с ними пока нет. Некоторые сравнили их с купюрами евро. Они немного напоминают по дизайну европейские деньги. Есть и такие, кто называет их фантиками из-за непривычной расцветки, которая не присуща другим купюрам, действующим на территории России.

Напомним, что на 200-рублевой купюре изображены достопримечательности полуострова Крым, а на 2000 рублей красуется мост Владивостока и новый космодром на Дальнем Востоке.