Амурских водителей поздравил полицейский Дед Мороз

В Амурской области в Приамурье, водителей и случайных прохожих поздравлял полицейский Дедушка Мороз. Во всеросийской акции приняло участие сразу несколько районов области.

Также в Ромненском районе водителей трассы стречали ребята из отряда ЮИД, и также с ними Дед Мороз и Снегурочка. Они напомнили автомобилистам и пешеходам о правилах дорожно годвижения и вручили подарки, которые делали своими руками учащийся школьных заведений, аппликации о ПДД.

В Шимановске сотрудиники полиции тоже приняли участие в акции и, переодешись в костюмы Дедов Морозов и Снегурочки, поздравляли водителей и пешеходов с Новым Годом. Жителям вручали всякие сладости и поясняли как правильно вести себя на дороге.

В начале жители с удивлением встречали сказочных героев, но, не смотря на холодный ветер и мороз, с удовольствием делали совместное фото, и пообещали хорошо вести себя на дорогах и соблюдать правила дорожного дивежения.