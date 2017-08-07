Столичный градоначальник Сергей Собянин раскрыл планы по развитию центров госуслуг в Москве. Об этом он написал в Twitter.

Московский мэр подвел итоги по открытию центров, оказывающих государственные услуги населению. Всего, по словам Сергея Собянина, в прошлом году их количество удалось довести до 170 штук.

Во многих учреждениях, действующих под вывеской «Мои документы», теперь можно не только оформить ряд документов, но и сделать прививку. В наступившем году планы по развитию ожидают продолжения.

Собянин на страницах социальной сети Twitter порадовал всех жителей российской столицы, что скоро откроются так называемые флагманские многофункциональные центры «Мои документы».

Эти офисы смогут предложить посетителям расширенный пакет услуг. Они займут гораздо больше площади, чем обычные учреждения. К тому же уровень сервиса также увеличится и гражданам России станет проще оформлять многочисленные документы в комфортных условиях.