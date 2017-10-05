Писатель Константин Паустовский мог получить Нобелевскую премию по литературе в 1967 году. Шведская академия накануне рассекретила лонг-лист мероприятия.

2 января в Швеции представители знаменитой Нобелевской премии озвучили всех претендентов, которые номинировались на главный приз 50 лет назад.

В их число вошел известный советский писатель Константин Паустовский. Всего в расширенном списке Академии числилось около семидесяти фамилий, а получил в 1967 году премию по литературе писатель из Гватемалы Мигель Анхель Астуриас.

Примечательно, что Паустовский входит в лонг-лист Нобелевской премии двумя годами ранее. В 1965 году на нее претендовали еще несколько представителей СССР. Среди них были Владимир Набоков, Михаил Шолохов и Анна Ахматова. В том году выбор пал на Шолохова.

Напомним, что Нобелевской премией по литературе обладали шесть отечественных писателей в разные годы: Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Иосиф Бродский и Светлана Алексиевич.