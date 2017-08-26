Редакция Playboy намерена отказаться от печатной версии

Издательство Rizvi Traverse, которое контролирует более половины пакета акций Playboy Enterprises, намерено отказаться от издательства печатной версии популярного во всем мире журнала Playboy. Однако, окончательного решения по возникшему вопросу на данный момент принято не было.

"Мы планируем сконцентрировать свое внимание на том, что "вселенная Playboy", который на деле намного больше, чем его версия в печатном варианте, пришедшая к нам из прошлого",- сказал один из руководителей Бен Кон.

Он выделил, что на протяжении последнего времени печатная версия приносила немалые убытки, в связи с этим медийная компания будет изменена в управление знаменитым брендом.

Известная газета The Wall Street Journal напомнила, что покойный Хью Хефнер заключал соглашение с Rizvi Traverse о не прекращении издательства печатной версии журнала, однако в связи со смертью Хефнера подобный договор потерял силу.