Огромный снеговик "покорил" крышу в Бийске

На одной из крыш Бийска горожане слепили большого снеговика. Фото, появившееся на просторах интернета, было сделано случайным свидетелем.

"В этом городе появился новый герой",- с такой подписью появилось фото в одном из пабликов Instagram. Фото, появившееся в сети несколько дней тому назад, смогло набрать более 500 лайков от пользователей. Но не все с одобрением отнеслись к подобному факту.

"Приземлится голова "снежного человека" на случайного прохожего и появится пост "убит снеговиком-маньяком",- сообщают другие пользователи.

На деле, снеговик находится в непосредственной близости от края крыши. Что в некоторой роли влияет на безопасность проходящих внизу людей. Однако автор фото не уточнил местонахождение подобного "чуда". Поэтому горожанам рекомендуется намного чаще смотреть вверх и держаться от многоэтажных домов подальше.