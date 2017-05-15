2 января 76-летняя актриса Татьяна Майорова умерла в Вильнюсе. Об этом объявили представители Русского драматического театра Литвы.

Артистка ушла из жизни просле периода тяжелого заболевания. Большую часть своей деятельности она посвятила труду именно в литовском Русском драматическом театре. Здесь она сыграла более 40 персонажей. Кроме того, советский зритель запомнил Татьяну Майорову по роли матери в кинокартине "Смилуйся над нами", снятой Альгирдасом Араминасом на Литовской киностудии. Кроме того, три года своей карьеры она отработала в Севастополе.

Критик Марина Бабенскене отметила, что судьбой Татьяны Майоровой стало одиночество. Это отразилось на большинстве ролей, которые она исполняла, пропуская опыт героев через призму своих ощущений. Чаще всего это были одинокие люди.