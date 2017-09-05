Академия цифровых технологий получит 400 миллионов рублей

Академия цифровых технологий будет оснащена 400 миллионами рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Она начинает новый год сразу с нескольких конкурсов.

На развитие Академии цифровых технологий планируют потратить практически полмиллиарда рублей, тем самым разместив на своей территории центр дополнительного детского образования в сфере IT-технологий для одаренных детей во дворце Кушелева-Безбородко, который ранее занимал Европейский университет.

Новое учебное заведение будет находиться на Петроградской стороне Санкт-Петербурга.

Состоянием на сегодняшний день объявлен конкурс на закупку автомобиля, оснащения медиацентра и телевизионного театра, а также на покупку дорогого и высококачественного специального оборудования.