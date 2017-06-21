В Петербурге на 80-м году жизни скончался театровед Юрий Барбой

В Петербурге в возрасте 79-лет скончался известный театровед Юрий Барбой. Об этом стало известно из сообщений представителей РГИСИ.

В ночь с 31 декабря на 1 января самочувствие известного театроведа и критика России Юрия Барбоя значительно ухудшилось. К сожалению, медики не смогли оказать должную помощь деятелю искусств, и он скончался на 80-м году жизни.

Стоит отметить, что Юрий Барбой работал не только в Российском государственном институте сценических искусств, а также являлся преподавателем на факультете истории искусств в Европейском университете. Барбой возглавлял Совет по театроведению и театральной критике городского Союза театральных деятелей.