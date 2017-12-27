В Ростове мужчина выбросил елку в окно сразу после встречи Нового года

Житель Ростова выбросил елку в окно сразу после боя новогодних курантов. Занимательное видео было снято проходящими мимо девушками.

В то время, как половина страны избавляются от елки, как минимум, под Восьмое марта, житель Ростова решил не дожидаться даже Рождества и выбросил новогоднее дерево из окно, только встретил Новый год.

Интересное видео было снято местными жительницами на камеру непосредственно в тот момент, когда мужчина выбрасывал внушительное дерево из окна квартиры на втором этаже.

На иронию свидетельниц сего ритуала он отметил, что для Рождества у него имеется и искусственная елка, а в живой уже пропала вся надобность.

Некоторые пользователи Сети оправдывают ростовчанина, заявляя, что некоторые выбрасывают елки через окно из соображений нежелания засыпать весь подъезд иголками.