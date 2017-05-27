Звездой интернета из Северной Осетии стал голубь «с бодуна»

В сети появилось смешное видео с голубем «с бодуна». Автором ролика стал житель Северной Осетии.

Судя по всему, Новый год «хорошо» отметили не только некоторые россияне, но и некоторые представители животного мира. Таким образом, житель Северной Осетии застал на капоте своей машины голубя в достаточно странной позе.

Бедная птица в буквальном смысле уткнулась головой в стекло автомобиля и абсолютно не реагировала ни на какие внешние раздражители. Только после того, как автор ролика, приговаривая «Проснись, братан!» ткнул в голубя пальцем, та очнулась и улетела прочь.

Остается только надеяться, что голубю будет чем опохмелиться с утра.