Лидер Украины Петр Порошенко показал плей-лист своих любимых песен. Президент заметил, что в стране появляется все больше качественной музыки.

Украинский лидер в новогодние праздники представил общественности подробности своего музыкального вкуса. В его списке любимых композиций оказались только песни на украинском языке.

Порошенко отметил, что за последнее время в Украине стало появляться немалое количество качественной и интересной музыки на родном языке и призвал молодежь обратить на это обстоятельство свое внимание.

Так, в представленном президентском плей-листе есть композиции группы The Hardkiss, Pianoбoy, «Воплей Видоплясова», а также знаменитых певиц Тины Кароль и Onuka.

Петр Порошенко заявил, что за последний год украинские граждане все больше хотят слушать музыку на украинском языке, что его, как главу страны, очень радует.