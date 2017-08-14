15-секундный фильм «Эмма» выиграл номинацию престижной премии. Ее вручают за самые короткие ролики в стиле хоррор.

Перед Новым годом были подведены итоги международной премии, которую присуждают за короткие видеоролики, выполненные в стиле фильмов ужасов. В этом году главный приз получила короткометражка от режиссера Дэниэля Лиммере. Он представил на суд жюри 15-секунднную работу, наполненную собственным смыслом, от которого у зрителей должна стынуть кровь в венах.

Попытался создать такой эффект хоррор под называнием «Эмма». В кадре появляется маленькая девочка, которая демонстрирует зеркало, где запечатлено, как ссорятся две подружки. Одна из них поднимает с земли камень и бьет ее по голове. Затем зрители могут видеть, как на ее голове видна ужасная травма с кровью.

Жюри отметило, что специальные эффекты при создании ленты практически не использовались, а зрителей не перенапрягали излишними подробностями.