На комедию «Ирония судьбы» сняли новый музыкальный видеоклип

Пользователь Youtube под именем Enjoikin снял новый музыкальный видеоклип на комедию Рязанова «Ирония судьбы». Ролик получил название «Москва – Ленинград».

Как оказалось, смотреть легендарный новогодний фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» стало несколько скучно. Именно с целью оживить впечатления о картине советского режиссера известный своими комичными видео пользователь Youtube с никнеймом Enjoikin обработал ее и создал музыкальный клип под названием «Москва – Ленинград».

С помощью звуковой обработки герои ролика даже смогли запеть. Так, всего лишь за одним сутки ролик стал очень популярным и набрал более одного миллиона просмотров.