Новосибирцы осчастливили подарками тысячи брошенных детей

В Новосибирске неравнодушные граждане собрали больше тысячи новогодних подарков для брошенных детей. Организатором благотворительной акции стала организация «Солнечный город».

Жители Новосибирска посчитали необходимым осчастливить воспитанников местных детских домов новогодними подарками. Каждый ребенок в эту волшебную пору имеет право на сказку, потому волонтеры благотворительного фонда «Солнечный город» организовали финансирование подарков в количестве около 1300 штук для брошенных детей.

Участники акции «Письма Деду Морозу-2017» смогли обеспечить новогодним настроением каждого ребенка из 25 детских домов по региону.

Неравнодушие новосибирцы старались прислушаться к каждому желанию. Они, вопреки всем ожиданиям, заключались не только в гаджетах, но и в книгах и даже духах.