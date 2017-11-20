В Мурманске с 3 января лыжников начнёт возить автобус

С 3 января по 8 апреля лыжников Мурманска начнёт возить специальный автобус. Такой анонс публикуют городские СМИ.

Дополнительный рейс появится в рамках организации зимнего конкурса "Лыжня зовёт". Общественный транспорт выдвинется с конечной остановки тролейбуса №3, расположенной на улице Радищева. Далее по плану водитель должен подобрать пассажиров на Рогозерской улице у автозаправки Statoil-центр. В конечном итоге катающиеся доберутся до КП-2 спорткомплекса "Снежинка", на платформе которого проводится мероприятие. Через неделю, со следующей среды, автобусы будут ходить лишь по средам.

Организаторы пассажироперевозок сообщают, что поездки будут отменяться в случае понижение температуры до -22С° и ниже, сильного снегопада или ветра. При отсутствии снега лыжные трассы работать не будут, что также делает маршрут бессмысленным.