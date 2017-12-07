В новогодних мероприятиях Москвы поучаствовали уже 4 млн человек

Состоянием на 2 явнаря в новогодних мероприятиях Москвы успели поучаствовать более 4 миллионов человек. Таким достижением поделился мэр Сергей Собянин.

По словам столичного главы, люди продолжают активно посещать гуляния. Особенным спросом пользуются площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", Тверская улица и различные парки культуры. За прошедшие два дня их посетило огромное количество отдыхающих, и эта цифра не окончательная. Только в новогоднюю ночь на московских улицах гуляли 2,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что до 3 января улица Тверская заблокирована для транспортных средств с целью организации массовых гуляний. "Путешествие в Рождество", согласно плану, будет работать до 14 января на 83 платформах столицы. В бульварах, переулках и площадях, в рамках мероприятия покажут множество театральных постановок, концертов, представлений и мастер-классов.