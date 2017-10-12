В Москве появятся зимние веранды кафе. Подобную задумку огласили представители столичной администрации.

Московский градоначальник Сергей Собянин решил представить в качестве эксперимента новую задумку. В следующем году планируется создание пока в некоторых частях города зимних веранд кафе и ресторанов.

По словам Собянина, зимний период – это совсем другая история, связанная с многочисленными трудностями, но попробовать подобную городскую концепцию необходимо. Пока такие сооружения разместят в качестве эксперимента на некоторых площадях и парках мегаполиса, где есть дополнительное пространство, и они не будут мешать снегоуборочной технике.

Далее идея может получить логичное продолжение и зимние веранды появятся на многих центральных улицах Москвы.

Ранее сообщалось, что на уличных фестивалях, проходящих в Москве, бюджет пополняется в среднем на 60 миллиардов рублей ежегодно.