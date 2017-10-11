В Волгограде в труппе появилась необыкновенная актриса

В Волгоградской труппе музыкального театра появилась необыкновенная артистка. Актеры приняли в свой состав маленью собаченку, для того, чтобы в следующем году она стала их талисманом.

Собака по кличке Алиса была задействована в постановке "Бабий бунт". В начале в ходе пьесы из-за кулис раздается собачий лай, а потом на сцену на поводке выходит и сама пушистая актриса.

На данный момент ее роли являются эпизодными и на подмостке на этом спектакле собака проводит на сцене около минуты. Но как сообщили актеры, в течении этой минуты все внимание зрителей приковано именно к ней.

Животное сорвало шквал оваций. Судя по всему, собаке очень нравится такое внимание публики к себе. В труппе отмечают, что репертуар собаки не ограничится одним спектаклем. Гонорар за актерское мастерство собака получит в виде куска мяса.