В Костроме автолюбители построили из машин снеговика. Красочная акция собрала более 60 участников.

В предновогодней акции, которая прошла 30 декабря в Костроме приняли активное участие не только простые автолюбители, но их поддержали представители ГИБДД.

В частности удалось за несколько часов собрать ряд потрясающих фигур из автомобилей участников, каждая из которых символизировала то или иное правило.

Всего удалось собрать все запланированные организаторами фигуры: снеговик, снежинку, бутылку шампанского и надпись про 2018 год.

По замыслу флешмоба картинка с шампанским появилась также не случайно. Это предостережение для других водителей, что после употребления спиртных напитков за руль садиться строго запрещено.

Всю красоту действа организаторы запечатлели на камеру, а затем смонтировали видеоролик, который можно найти на просторах Сети. Креативность костромичей смогли оценить тысячи жителей России.