Путин поздравил хореографа Григоровича с Днем рождения

Российский лидер Владимир Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с Днем рождения. Об этом сообщает официальный ресурс Кремля.

Сегодня в новостной ленте на сайте руководства России появился текст с поздравлениями от Владимира Путина. 2 января свой день рождения отмечает один из главных балетмейстеров страны Юрий Григорович. Ему исполнился 91 год.

Российский президент отметил неоценимый вклад в культурное наследие государства. Путин признал, что работа долгие годы Григоровича была и остается уникальной и неповторимой, и пожелал имениннику крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.

Напомним, что Юрий Григорович родился в Ленинграде и сначала возглавлял творческий коллектив Кировского театра. Затем его перевели в Москву, где он на протяжении тридцати лет трудился в стенах главного театра страны.

Ранее сообщалось, что 2 января отмечают дни рождения другие звезды из России – Сергей Жигунов и Яна Рудковская.