В Ижевске родились 11 малышей в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь пояпоявились на свет 11 младенцев в городе Ижевске. 8 младенцев родились в перинатальном центре. Об этом рассказали в приемном покое.

Первый новорожденный на свет появился около часа ночи в перинатальном центре, и это оказался мальчик, сразу же после него родились еще семеро младенцев, шесть мальчиков и одна девочка. В родильном доме под номером шесть родились еще двое мальчиков, и в родильном доме под номером два родилась одна девочка. Но рекордной ночью по количеству новорожденых детей была ночь с 2014 на 2015 год. Тогда на свет появились с полуночи до шести часов утра 30 детей, 20 мальчиков и десять девочек.

Ранее стало известно, что Новый год в Ижевске с улиц города вывезли 222 тонны снега.