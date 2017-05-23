Дайверы в Иркутске установили на Ангаре новогоднюю ель

Поклонники подводной охоты и фридайвинга установили праздничную ель 31 декабря на острове Сибиркий, который расположен на реке Ангаре в Иркутске. Федерация любитей дайвинга лично переправили новогоднее дерево по течению с отстрова Телячий, нарядили праздничную ель в светящуюся гирлянду и мишуру.

За такой небольшой иллюминацией можно было понаблюдать вечером и ночью из разных уголков вокруг острова, которые расположены ближе всего к Сибирскому.

Об этом сообщалось 1 января на личном сайте организации. Ранее стало известно, что Иркутские экстремалы совершили прыжки с парашютами с воздушного шара в честь Нового года.