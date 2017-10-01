1 января губернатор Волгоградской области Бочаров посетил больницу №7

1 января глава Волгоградской области Андрей Бочаров посетил больницу №7 в административном центре, чтобы проверить ее состояние. Уже несколько лет подряд губернатор осуществляет над ней надзор, так как в прошлом она пользовалась не лучшей славой.

В первый день года Андрей Бочаров посетил больницу №7 в Волгограде. Вот уже несколько лет назад он взял ее под свой контроль и следит, чтобы ее состояние улучшалось. Специально для этого из областного бюджета выделяются средства для ее капитального ремонта. Посетив вчера учреждение, губернатор остался доволен – теперь оно действительно одно из лучших региональных.

Как сообщается, в больнице действительно провели большую работу. Были подвержены ремонту несколько отделений, в том числе пульмонологическое и отоларингологическое. Также главврач позаботился о том, чтобы старое оборудование было заменено на современное, а само помещение стало более доступным для маломобильных групп населения.