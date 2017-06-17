В Нальчике в новогоднюю ночь устроили грандиозный концерт

Жители столицы Кабардино-Балкарской Республики, которые решили встретить Новый год не дома за праздничным накрытым столом, а на центральной площади Нальчика, совсем не пожалели об этом. Дело в том, что на площади состоялся грандиозный концерт, в котором приняли участие звезды кавказкой эстрады и различные народные ансамбли.

Зрители красочного концерта остались в восторге от увиденного и увезли с собой лишь хорошие эмоции.

Для того, чтобы никто не нарушал порядок, за правопорядком следили почти 200 сотрудников провоохранитеотных органов.

Отмечено, что живые елки в столице республики установлены не были. За последние несколько лет в городе наряжают искючительно исскуственные сосны, для того, чтобы сохранить деревья. Но на настроение жителей это никак не повлияло.

Ранее в Нальчике отпраздновали вековой юбилей поэта Кулиева, основные мероприятия посвященные юбилею, были проведены вечером первого ноября в музыкальном городском театре. На мероприятие явились многие популярные деятели культуры.